Decouflé met le feu aux Nuits de Fourvière

Philippe Decouflé ouvre les Nuits de Fourvière avec un spectacle bourré de virtuosité et d’énergie, entouré des meilleurs performeurs et musiciens actuels.

Le chorégraphe Philippe Decouflé signe un retour explosif à Lyon et inaugure les Nuits de Fourvière avec Stéréo Deluxe, un spectacle qui allie danse et rock’n’roll.

Sur scène, il réunit une équipe de jeunes artistes surdoués, composée d’un trio guitare, basse et batterie et de cinq interprètes, danseurs, acrobates, comédiens qui se lancent à corps perdus dans un enchaînement de numéros virtuoses et pleins d’énergie.

Entre concert et spectacle, la pièce mêle une musique faite de créations originales et de reprises variées (Beatles, Tears for Fears, Beach Boys…) à une danse organique, qui bondit, rebondit et fuse jusqu’à l’essoufflement, créant un joli foutoir empreint d’humour.

Pour illuminer son passage aux Nuits, l’équipe sera rejointe par deux nouveaux performeurs, une section de cuivres et un clavier.

Stéréo Deluxe - Philippe Decouflé – Du 31 mai au 3 juin, aux Nuits de Fourvière