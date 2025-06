Du 25 au 29 juin, le Lyon Street Food Festival se tiendra aux Grandes Locos de la Mulatière. Voici tout ce qu'il faut savoir sur la 9e édition de l'événement food et musique.

Mercredi 25 juin signe le début des festivités aux Grandes Locos de la Mulatière. Jusqu'au dimanche 29 juin, l'ancien site industriel accueillera la 9e édition du Lyon Street Food Festival. Sous le signe du Brésil et de l'Irlande, des animations, de la nourriture et de la musique animeront les allées du lieu. Avec plusieurs centaines de milliers de festivaliers et près de 120 chefs étoilés attendus, voici à quoi s'attendre pour cette édition 2025 :

Programmation food

Côté "food", la programmation s'annonce chargée. Durant toute la semaine, le festival proposera aux visiteurs un voyage culinaire dans les deux pays à l'honneur : le Brésil et l'Irlande. Le food corner sera complété par des plats d'autres horizons, avec des stands de plats coréens, italiens, mexicains ou encore libanais.

Pour les personnes attachées à la gastronomie française, les chefs Florian Barbarot du restaurant "Quelque part", Anthony Baud de "Quintessence", ou encore Carla Kirsch Lopez de l'Alebrije, occuperont l'espace "festin français" tout au long du festival. Les amateurs de douceurs pourront quant à eux profiter du travail des 130 chefs pâtissiers sur place, dont celui de Justine Piluso, révélée par Top Chef en 2020 et formée à l'Institut Paul Bocuse.

Programmation musicale

L'événement sera musicalement ouvert par les prestations de "Darwells" du Ninkasi Musik Lab à 20h15, avant la montée sur scène du groupe "Chef and the Gang" et de son batteur Philipe Etchebest à 21h30. En parallèle, se produiront sur la seconde scène des Grandes Locos : Bingo by Team Ninkasi à 19h15 et Dj Interplateau by Fool Option dès 21h00.

Le lendemain, ce sera autour du groupe des années 90 FFF de monter sur la scène des Grandes Locos. Le DJ et chanteur Kiddy Emile lui succèdera le vendredi 27 juin, avant de laisser place à Molécule puis Calling Marian le jour suivant. Enfin, DJ Etienne sera entouré d'un sax et d'un violon dimanche 29 juin pour clôturer le festival. Avant chaque représentation, des chanteurs du Ninkasi music lab se produiront sur scène.

Et les animations ?

Côté animation, les horizons seront variés. En ce jour d'ouverture, l'organisation de l'événement prévoit des cours de cuisine par des grands chefs et formateurs, des dégustations, des talk de chefs, des shows culinaires, des dédicaces et des battles de chef. Des cours d'oenologie et dégustations de vins seront également proposés au public. Enfin, des ateliers de poterie, ou encore de collage seront accessibles, tandis qu'une "dalle d'expression" accueillera les adeptes de BMX, de skate et de longboard.

Ces animations accompagnées d'ateliers promouvant la cuisine "responsable" seront proposées tout au long de l'événement.

Se rendre au festival

Pour se rendre aux festival en transport en commun, les visiteurs peuvent emprunter le métro B jusqu'à gare d'Oullins ou prendre les bus 11, 12, 14, 15, 17, 88, C10, jusqu'au même arrêt. Les Grandes Locos sont également accessibles à vélo, en 24 minutes depuis Bellecour.

Le festival est ouvert de 18h à minuit le mercredi 25, jeudi 26 et vendredi 27 juin, puis de 11h à minuit le samedi 28 et de 11h à 20h30 en journée de clôture. Pour accéder aux sites, les festivaliers doivent être munis d'un pass. Pour se le procurer, ces derniers sont invités à se rendre sur le site de l'événement.

Les places sont disponibles à dix euros en tarif régulier et 25 euros en pass cinq jours. Le tarif enfant (8-14 ans) est quant à lui accessible au prix de cinq euros et gratuit pour les moins de huit ans.

