Coronavirus à Lyon : la situation s'améliore dans les hôpitaux, réduction du nombre de lits de réanimation

Enfin, un peu d'amélioration. La circulation du virus diminue dans la région Auvergne-Rhone-Alpes et la pression hospitalière aussi. Ainsi, le nombre de lits de réanimation va être réduit.

Début avril, le directeur de l'ARS (Agence régionale de santé) Auvergne-Rhône-Alpes demandait à tous les hôpitaux de la région de déprogrammer toutes les opérations non urgentes. Dans le public comme dans la privé. Pourquoi ? Pour ouvrir de nouveaux lits de réanimation, réorganiser des services, pour accueillir tous les malades du covid-19 ayant besoin de soins.

Près de deux fois plus de lits de réanimation avaient été "armés dans la région

Ainsi, environ 1000 lits de réanimation ont été "armés" dans la région (il y en a 559 en temps normal).

Ce 13 mai, la situation sanitaire s'est améliorée dans la région. La circulation du virus diminue (voir notre décryptage ici) et petit à petit, la situation s'améliore aussi dans les hôpitaux. "J'ai demandé que les interventions puissent reprendre normalement depuis cette semaine, a expliqué ce mercredi sur le plateau de BFM Lyon le directeur générale de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, Jean-Yves Grall. Tout ceci nécessite une remise en œuvre bien évidemment mais on va vraiment vers une amélioration considérable et je l'espère, d'ici quelques semaines, à un retour à la normale".

Du coup, des lits de réanimations, "armés" en urgence au mois d'avril, sont de nouveaux "fermés". Le nombre total de lits de réanimation a ainsi été réduit de "20 à 30 % en quelques jours par rapport au pic", a ajouté le directeur de l'ARS.

Enfin une baisse aussi à Lyon

A Lyon, dans les HCL (Hospices civils de Lyon), 224 lits de réanimations étaient encore installés mardi (contre 244 une semaine plus tôt). Cela reste toutefois largement au-dessus du nombre de lits en temps normal : 139 (voir le graphique ici)

Le taux d’occupation global des réanimations des HCL (sur les 224 lits armés) est de 91,5 %. Et 50 % des patients en réanimation dans les HCL sont covid+. Alors oui, ça baisse, certes, mais la pression reste très forte...