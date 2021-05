Coronavirus à Lyon : dans la région, le nombre de nouveaux cas le plus bas depuis fin décembre

Enfin, ça baisse. De manière claire. La circulation du virus baisse dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. De manière nette. Le nombre de nouveaux cas n'avait pas été "aussi bas" dans la région depuis fin décembre.

La circulation du virus baisse en France. Du coup, le calendrier de déconfinement annoncé par Emmanuel Macron n'est pas remis en cause. J-7 avant la réouverture des commerces, des musées, des terrasses à Lyon et en France (le 19 mai). Dans un mois, ce sera notamment au tour des bars, des restaurants et des salles de sports (le 9 juin)...

La circulation du virus à l'instant t sur un territoire se mesure grâce au taux d'incidence. Les décideurs ont les yeux rivés dessus. C'est un indicateur clé. Le taux d'incidence détermine le nombre de cas positifs sur les 7 derniers jours pour 100 000 habitants. Sur une semaine glissante. C'est un très bon moyen de mesurer le degré de circulation du virus, à un instant t, sur un territoire.

Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, d'après les derniers chiffres stabilisés au samedi 8 mai, le taux d'incidence est de 169 (les données prennent donc en compte la période entre le dimanche 2 mai et le samedi 8 mai). Ce taux d'incidence était encore de 220 il y a une semaine (-23 % en une semaine). Il est en baisse constante et continue depuis plus d'un mois (comme le montre le graphique ci-dessous).

Dans la région, le taux d'incidence n'était pas tombé au dessous de 175 en 2021. Surtout, le graphique le montre très bien, si la 2e vague avait été beaucoup plus intensive dans la région par rapport à la moyenne française, les courbes sont les mêmes pour la 3e vague. La courbe de la région suit celle de la France, elle décroit même un peu plus vite...

La Haute-Loire et la Loire, les 2 départements de la région où le virus circule le plus

Dans la région, par département, le taux d'incidence s'établit ainsi (au 7 mai) :

Haute-Loire : 283

Loire : 248

Rhône : 219

Moyenne région : 169

Savoie : 164

Ain : 152

Allier : 143

Puy-de-Dôme : 141

Drôme : 132

Isère : 130

Haute-Savoie : 119

Ardèche : 115

Cantal : 111

