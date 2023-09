Corbas, Feyzin et Vénissieux veulent être associées à l'avenir de la Clinique Portes du Sud

Les maires de Corbas, Feyzin et Vénissieux souhaitent solliciter la qualité de créancier contrôleur dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la clinique des Portes du Sud.

Ce mardi 26 septembre, le tribunal de commerce de Lyon a accordé un délai supplémentaire pour permettre à de nouveaux candidats de se positionner pour la reprise de la clinique Portes du Sud et de l'Ehpad Solidâge, en redressement judiciaire depuis cet été.

"Avoir un accès privilégié à l'information"

Dans un communiqué de presse diffusé ce vendredi, les communes de Corbas, Feyzin et Vénissieux annoncent qu'elle soumettront au vote, lors de leur conseil municipaux respectifs, la possibilité de solliciter la qualité de créancier contrôleur. "Cette fonction permettra notamment d'avoir un accès privilégié à l'information afin de comprendre comment le groupement hospitalier (...) et l'Ehpad ont pu se trouver dans une telle situation [et] d'être consultés pour les décisions importantes à venir", expliquent les trois municipalités.

Pour rappel, en 2007, les communes de Corbas, Feyzin, Vénissieux et le Grand Lyon ont soutenu ce projet d’implantation en garantissant partiellement des emprunts souscrits par l’Union Mutualiste de Gestion des Établissements du Grand Lyon. "L’UMGEGL a notamment souscrit un prêt de 3 000 000 € auprès du Crédit Coopératif. Pour ce prêt, la commune de Feyzin s’est portée caution solidaire à hauteur de 300 000 € et la commune de Vénissieux à hauteur de 700 000 €. L’UMGEGL a également souscrit un prêt de 3 000 000 € auprès de Dexia, la commune de Corbas s’est portée caution solidaire à hauteur de 500 000 €", rappellent les municipalités.

Six candidats déjà à la reprise du groupement

Parmi les repreneurs potentiels : la société par actions simplifiées (SAS) Vesafund. Il s'agit d'un collectif de 27 médecins de l'Hôpital des Portes du Sud, réunis dans l'espoir de sauver l'établissement. Resamut, un réseau de santé mutualiste, avait annoncé sa candidature début juillet, au moment où les salariés se mobilisaient pour sauver l'hôpital. Quatre autres candidats ont déposé leur dossier auprès du tribunal de commerce. D'abord, le Groupe SOS, spécialiste du sauvetage d'organismes en difficulté depuis 1984. On trouve également le Groupe Avec, qui possède déjà 23 Ehpad, 12 cliniques et un centre hospitalier ; ainsi que la SAS CD Run. Le dernier candidat en lice est l'hôpital Saint-Joseph/Saint-Luc.

