De la pluie avant des éclaircies à Lyon ce mercredi, jusqu'à 20 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est une nouvelle journée alternant entre averses et éclaircies qui attend toute la région lyonnaise ce mercredi 22 octobre 2025.

    Pour poursuivre cette semaine, le temps s'annonce toujours très instable à Lyon et dans toute la région lyonnaise. Des ondées matinales seront présentes avant de très probables éclaircies au cours de l'après-midi. Eclaircies qui seront de courte durée car un nouveau front pluvieux fera son apparition dans la soirée et la nuit prochaine.

    Côté températures il fait 16 degrés ce mercredi matin et le mercure atteindra les 20 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs au dessus des normales de saison.

