Actualité
La jeune Mila lors d’un passage sur le plateau de l’émission Quotidien. (Capture d’écran)

Lyon : peine d'amende avec sursis requise contre l'influenceuse Mila après un tweet raciste

  • par La Rédaction avec AFP

    • Mila était jugé à Lyon pour un tweet raciste datant de février 2024. Une peine d'amende avec sursis a été requise contre la militante d'ultra droite.

    Une peine d'amende de 1.500 euros avec sursis a été requise contre la militante anti-islam Mila, jugée mardi à Lyon pour l'envoi d'un tweet raciste en février 2024. Le jugement a été mis en délibéré au 16 décembre.

    "Les faits sont acquis sur les injures publiques raciales", a estimé dans son réquisitoire le procureur de la 6e chambre presse du tribunal correctionnel, devant lequel était jugée Mila Orriols, 22 ans, pour "injure en raison de l'origine".

    A lire aussi : Lyon : peine alourdie en appel pour les harceleurs de Mila

    Le message en cause disait : "avec la consanguinité, beaucoup ont des fronts minuscules j’ai remarqué", avait écrit sur X la jeune femme, poursuivie après la plainte d'un particulier d'origine maghrébine, absent à l'audience. "Une immense partie des familles maghrébines sont consanguines, et beaucoup ont des visages difformes et assez laids, et de très petits fronts. Surtout les migrants chelous qui nous agressent dans la rue tous les jours", avait ajouté Mila avant de supprimer son message dix minutes après sa diffusion.

    "J'ai honte de ce tweet"

    "Je regrette sincèrement d'avoir offensé certaines personnes", a déclaré à la barre Mila. "Ca ne me ressemble pas,(...) j'ai honte de ce tweet", a ajouté la prévenue qui a reconnu avoir été "maladroite" mais a revendiqué "une liberté d'expression totale".

    Concernant ses propos sur la consanguinité et la laideur, elle a affirmé s'être renseignée sur "Wikipédia" et en consultant "des études scientifiques que l'on retrouve sur internet". "Il n'y a pas d'intention de stigmatiser, elle a eu une réaction instinctive", a insisté son avocat, Me Robinson Barbier, rappelant le contexte "d'une jeune femme harcelée depuis 6 ans".

    Mila est apparue dans le paysage médiatique en 2020, victime d'un harcèlement continu après ses critiques en ligne sur l'islam, qui l'a notamment contrainte à vivre sous protection policière. En 2021, onze cyberharceleurs, âgés de 18 à 29 ans, avaient été condamnés à Paris pour ces faits et avaient écopé de peines de prison de 4 à 6 mois avec sursis, pour certaines alourdies jusqu'à deux ans avec sursis en appel.

    D'autres condamnations, de trois mois de prison avec sursis à quatre mois ferme avec bracelet électronique, avaient suivi pour six autres harceleurs en ligne dont quatre femmes. Ces dernières années, Mila est devenue l'égérie de l'extrême droite : en 2024, elle a rejoint le collectif identitaire Némésis, se réclamant du féminisme, et participé aux universités d'été de Reconquête!.

    En juillet, l'Iséroise a annoncé sa mise en examen pour diffamation après la plainte d'un homme qu'elle avait pris en photo quelques mois plus tôt près de Lyon, une arme factice à la main, avant de relayer le cliché en ligne. Elle est aussi poursuivie pour avoir révélé l'identité d'un homme, condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de harcèlement.

    à lire également
    Dermatose nodulaire : le Rhône intégralement placé en zone de surveillance

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Dermatose nodulaire : le Rhône intégralement placé en zone de surveillance 08:18
    Lyon : peine d'amende avec sursis requise contre l'influenceuse Mila après un tweet raciste 07:53
    Orages, vent et pluie : sept départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:34
    illustration pluie Lyon @LD / Lyon capitale
    De la pluie avant des éclaircies à Lyon ce mercredi, jusqu'à 20 degrés attendus 07:14
    Jean-Charles Kohlhaas
    "Madame Sarselli propose un retour aux années 70", tacle Jean-Charles Kohlhaas 07:00
    d'heure en heure
    Cimetière de la Guillotière à Lyon
    Rhône : “l’Après” veut faire du funéraire un enjeu politique pour 2026 21/10/25
    Arnaque à la cryptomonnaie : un avocat lyonnais porte une plainte collective 21/10/25
    Entrée du Groupama Stadium, à Décines © Tim Douet
    OL-Bâle : des restrictions pour les supporters suisses jeudi à Lyon 21/10/25
    Agriculteur traitant un champ aux pesticides – région de Lille, 2016 © Denis Charlet / AFP
    PAC 2025 : plus de 674 millions d’euros déjà versés aux agriculteurs d’Auvergne-Rhône-Alpes 21/10/25
    Municipales 2026 : Aulas reçoit le soutien du parti Ecologie au Centre 21/10/25
    Lyon : une épreuve de médecine annulée après un "bug technique" 21/10/25
    les investisseurs privés ne représentent plus qu’une centaine de logements réservés, soit environ 10 % du marché, contre près de 45 % avant la fin du dispositif Pinel.
    Le Creusot : l'OPAC investit dans une nouvelle résidence universitaire 21/10/25
    Palais de Justice
    Lyon : quinze escrocs condamnés pour une arnaque aux faux-chantiers 21/10/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut