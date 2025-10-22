Orages, vent et pluie : sept départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

Sept départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance météo ce mercredi 22 octobre 2025 pour orages, vent ou pluie-inondation.

Le temps instable semble s'être installé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes cette semaine. Ce mercredi 22 octobre, sept départements de la région sont concernés par une vigilance météo.

L'Allier, le Puy-de-Dôme et le Cantal sont ainsi en vigilance jaune aux orages, le Cantal et le Puy-de-Dôme sont également en vigilance au vent tandis que l'Ain, l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, le Puy de Dôme et le Cantal sont en vigilance jaune pour pluie-inondation.