Actualité
Gilets jaunes le 11 mai 2019 à Lyon @Simon Alves

Les gilets jaunes de retour le 17 octobre ? Un appel à la mobilisation à Lyon contre la hausse des prix du carburant

  • par Corentin Lucas
  • 1 Commentaire

    • Une pétition appelant à une nouvelle mobilisation des Gilets jaunes le 17 octobre circule depuis ce vendredi 11 septembre face à la hausse du coût de la vie.

    Les Gilets jaunes vont-ils faire leur retour dans la rue, huit ans après ? Une pétition appelle à une mobilisation nationale le 17 octobre prochain. Lancée ce vendredi 11 septembre, elle a recueilli plus de 6 700 signatures en quelques heures. L’appel invite les Français à se retrouver "sur les ronds-points", à "occuper les places" et à manifester "devant les préfectures", dans les grandes villes comme dans les communes plus petites. Les auteurs appellent tous les citoyens à se rassembler autour d’une même revendication : "vivre dignement de notre travail".

    Le prix des carburants au cœur des débats

    Dans leur texte, les initiateurs dénoncent notamment la hausse du coût de la vie et, surtout, des carburants. Un discours qui rappelle directement celui du mouvement des Gilets jaunes, apparu à l’automne 2018 après l’annonce d’une nouvelle hausse de la fiscalité sur les carburants.

    Le parallèle est d’ailleurs établi par plusieurs internautes sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, le compte "Gilet jaune 2026", suivi par environ 22 000 abonnés, appelle lui aussi à la mobilisation : "J’invite tous nos concitoyens à mettre un gilet jaune et à sortir manifester. Si on ne fait rien, on se rapproche tout droit d’un litre de gazole à trois euros".

    D’après un sondage Elabe pour BFMTV, 67 % des Français estiment que leur pouvoir d’achat a diminué ces derniers mois, un chiffre en hausse de 11 points. Les personnes interrogées fixent par ailleurs à 1,84 euro par litre en moyenne le seuil à partir duquel le prix de l’essence ou du gazole devient inacceptable.

    Pour l’heure, aucun syndicat ni parti politique n’a annoncé son soutien à cette mobilisation. À Lyon, une affiche largement diffusée sur les réseaux sociaux indique qu’un rassemblement se fera sur la place Bellecour, en plus de ceux prévus sur les ronds-points.

    Lire aussi : Les responsables religieux de Lyon organisent une marche pour la paix en octobre

    à lire également
    Journées du patrimoine : notre top 5 des lieux à visiter gratuitement à Lyon et ses environs

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Journées du patrimoine : notre top 5 des lieux à visiter gratuitement à Lyon et ses environs 16:49
    CGT drapeau
    Un appel à la grève lancé pour dire non à "la liquidation" du Comité des œuvres sociales de la Ville de Lyon 16:07
    père Jean-Bernard Plessy, directeur général du groupe Chartreux
    Lyon : une plainte pour viols et agressions sexuelles aggravées déposée contre l’ancien directeur des Chartreux, Jean-Bernard Plessy 15:58
    Les gilets jaunes de retour le 17 octobre ? Un appel à la mobilisation à Lyon contre la hausse des prix du carburant 15:30
    Ultra-trail : deux coureurs d’Auvergne-Rhône-Alpes à l'assaut du Tor des Géants 14:44
    d'heure en heure
    Lyon : un septuagénaire retrouvé mort chez lui, sa femme prise en charge en urgence absolue 13:53
    Lyon : le Chalet du Parc rouvre après plus de dix ans de fermeture 13:15
    Lyon : pour ses 30 ans, la Maison Kayser propose baguettes et croissants à 60 centimes 12:30
    Artistes collectionneurs d’œuvres d’art au musée des Beaux-Arts de Lyon 11:58
    Concert d’ouverture : teutonique des plaques à l'Opéra de Lyon 11:33
    Interview Jean-Michel Aulas
    "La parole des femmes vaut mieux que ça" : la gauche indignée par le réintégration d’Aulas à la Métropole de Lyon 11:05
    Lyon : la fermeture du Azar Club finalement réduite à deux semaines 10:50
    Plus d’une centaine de poissons retrouvés morts dans le Rhône au sud de Lyon 10:28
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut