Une pétition appelant à une nouvelle mobilisation des Gilets jaunes le 17 octobre circule depuis ce vendredi 11 septembre face à la hausse du coût de la vie.

Les Gilets jaunes vont-ils faire leur retour dans la rue, huit ans après ? Une pétition appelle à une mobilisation nationale le 17 octobre prochain. Lancée ce vendredi 11 septembre, elle a recueilli plus de 6 700 signatures en quelques heures. L’appel invite les Français à se retrouver "sur les ronds-points", à "occuper les places" et à manifester "devant les préfectures", dans les grandes villes comme dans les communes plus petites. Les auteurs appellent tous les citoyens à se rassembler autour d’une même revendication : "vivre dignement de notre travail".

Le prix des carburants au cœur des débats

Dans leur texte, les initiateurs dénoncent notamment la hausse du coût de la vie et, surtout, des carburants. Un discours qui rappelle directement celui du mouvement des Gilets jaunes, apparu à l’automne 2018 après l’annonce d’une nouvelle hausse de la fiscalité sur les carburants.

Le parallèle est d’ailleurs établi par plusieurs internautes sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, le compte "Gilet jaune 2026", suivi par environ 22 000 abonnés, appelle lui aussi à la mobilisation : "J’invite tous nos concitoyens à mettre un gilet jaune et à sortir manifester. Si on ne fait rien, on se rapproche tout droit d’un litre de gazole à trois euros".

D’après un sondage Elabe pour BFMTV, 67 % des Français estiment que leur pouvoir d’achat a diminué ces derniers mois, un chiffre en hausse de 11 points. Les personnes interrogées fixent par ailleurs à 1,84 euro par litre en moyenne le seuil à partir duquel le prix de l’essence ou du gazole devient inacceptable.

Pour l’heure, aucun syndicat ni parti politique n’a annoncé son soutien à cette mobilisation. À Lyon, une affiche largement diffusée sur les réseaux sociaux indique qu’un rassemblement se fera sur la place Bellecour, en plus de ceux prévus sur les ronds-points.

🚨🇫🇷ALERTE MOBILISATION - Sur TikTok, l’appel se répand : des jeunes publient des vidéos pour relancer les Gilets jaunes le samedi 17 octobre 2026 !



📢 C’est le moment de se rassembler ! pic.twitter.com/IiAE7WKmbF — Tribune Populaire🌐 (@TribunePop23) September 9, 2026

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