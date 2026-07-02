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Collège Clément-Marot, situé dans le 4e arrondissement. @Maps

Classement des collèges : 21 établissements lyonnais décrochent la meilleure note

  • par Corentin Lucas

    • Le média L’Étudiant a dévoilé, jeudi 2 juillet, son classement 2026 des meilleurs collèges de France. À Lyon, 21 établissements obtiennent la note maximale "A", avec une très large domination du privé.

    À peine les épreuves du brevet des collèges terminées que L’Étudiant publie son traditionnel classement des meilleurs établissements de France. Basé sur les données du ministère de l’Éducation nationale, ce palmarès ne se limite pas aux seuls résultats du diplôme national du brevet. Il prend également en compte la capacité des collèges à faire progresser leurs élèves ainsi que leur niveau de mixité sociale.

    À Lyon, 21 collèges se distinguent en obtenant la meilleure évaluation possible, la note A (la pire étant la note D). Parmi eux, 16 établissements privés figurent dans cette catégorie. Contre seulement cinq collèges publics seulement : Clément-Marot (Lyon 4e), Jean-Moulin (Lyon 5e), La Tourette (Lyon 1er), Professeur Dargent (Lyon 3e) et Vendôme (Lyon 6e).

    Plusieurs collèges du Rhône parmi les meilleurs de France

    Au-delà de la capitale des Gaules, plusieurs établissements du Rhône figurent également parmi les mieux évalués à l’échelle nationale. C’est notamment le cas du collège Maurice-Utrillo à Villefranche-sur-Saône, du collège Marcel-Pagnol à Oullins-Pierre-Bénite et du collège André-Lassagne à Caluire-et-Cuire, qui obtiennent eux aussi la note maximale.

    Pour établir son classement, L’Étudiant s’appuie sur quatre critères : le taux de réussite au brevet sur les trois dernières années, la moyenne obtenue à l’écrit de la session 2025, la valeur ajoutée (qui mesure la capacité de l’établissement à faire progresser ses élèves) et l’indice de position sociale (IPS), utilisé pour évaluer la mixité sociale.

    "Ce palmarès n’a pas vocation à établir un 'meilleur collège'. Il vise plutôt à mesurer la capacité de chaque établissement à faire réussir ses élèves, en tenant compte de leurs caractéristiques scolaires mais aussi sociales", explique Thibaut Cojean, rédacteur en chef de L’Étudiant.

    Lire aussi : Rhône : la pratique du sport dans les collèges récompensée

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