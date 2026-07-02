La Maison Pupier aux Halles de Lyon placée sous procédure de sauvegarde

La poissonnerie Maison Pupier, installée aux Halles de Lyon Paul-Bocuse, a demandé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde auprès du tribunal de commerce de Lyon, selon un communiqué diffusé jeudi 2 juillet.

Exploitée par la société Le Poisson des Gones, Maison Pupier, fondée après-guerre, avait été reprise en février dernier par Thomas Vedrine, déjà connu aux Halles Paul-Bocuse, le ventre de Lyon, pour son établissement Baba La Grenouille. Quelques semaines après cette reprise, les nouveaux dirigeants disent avoir identifié "plusieurs besoins d’investissement et de remise à niveau jugés nécessaires" pour assurer la continuité de l’activité.

La procédure de sauvegarde, dispositif préventif destiné aux entreprises rencontrant des difficultés sans être en cessation de paiements, doit permettre à Maison Pupier de poursuivre son activité tout en restructurant ses engagements financiers sous protection judiciaire.

Dans son communiqué, l’entreprise souligne également le soutien de la Ville de Lyon, dont les équipes se sont montrés "impliquées" dans le suivi du dossier.

Thomas Vedrine affiche néanmoins sa confiance pour la suite. Présent depuis plus de vingt ans aux Halles Paul-Bocuse, l’entrepreneur assure vouloir inscrire Maison Pupier dans la durée au sein de ce haut lieu de la gastronomie lyonnaise.

L’autre établissement du gérant, Baba La Grenouille, n’est pas concerné par cette procédure et poursuit normalement son activité.

Lire aussi :