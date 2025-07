Le trafic ferroviaire interrompu tout l'été sur le pont Honoré Esplette à Tassin-la-Demi-Lune

Le trafic ferroviaire sera interrompu jusqu'au 29 août sur le pont Esplette à Tassin-la-Demi-Lune.

Les travaux de remplacement du pont Honoré Esplette à Tassin-la-Demi-Lune entrent dans leur phase finale. Du 7 juillet au 29 août, la démolition de l'ancien ouvrage et l'assemblage du nouveau nécessitent la fermeture complète du trafic ferroviaire indique la Métropole de Lyon.

Interruption des lignes TER et tram-train

La gare TER de Tassin et les lignes de tram-train entre Lyon Saint-Paul et Charbonnières-les-Bains, ainsi qu'entre Lyon Saint-Paul et Brignais, seront fermées pendant huit semaines. Seule la portion entre Charbonnières et L'Arbresle/Sain-Bel restera en service.

La SNCF met en place des autocars de remplacement avec "deux cars par heure dans chaque sens de circulation en heures de pointe, un car par heure en heures creuses". Le trafic tram-train sera maintenu entre Sain-Bel/L'Arbresle et Charbonnières-les-Bains avec la même fréquence.

Le pont Honoré Esplette, "en état de corrosion avancée", fait l'objet de travaux depuis le 17 mars. Une passerelle piétonne temporaire installée en avril maintient le passage pour les mobilités douces pendant la fermeture. Le nouvel ouvrage, conçu pour être "plus accessible aux différentes mobilités et sécurisé", sera inauguré en novembre 2025, assure la Métropole de Lyon. La réouverture du trafic ferroviaire est prévue dès le 30 août.