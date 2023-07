Cinq départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange aux orages

De violents orages devraient succéder à la canicule ce mardi 11 juillet en Auvergne-Rhône-Alpes. Cinq départements, dont le Rhône, sont placés en vigilance orange, les sept autres sont en alerte jaune.

Les habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes n’en ont pas terminé avec les caprices de la météo. Alors que la canicule affecte les douze départements de la région et plus particulièrement, le Rhône, l’Ain, l’Isère et la Loire placés en vigilance orange, un nouvel élément devrait entrer dans l’équation ce mardi 11 juillet. D’après le dernier bulletin publié par Météo France, l’épisode de canicule en cours depuis quelques jours devrait prendre fin ce mardi, après le passage de violents orages sur la région.

Cela faisait depuis 2014 que nous n'avions pas vu un niveau de risque d'#orages aussi élevé en France. Soyez vraiment prudents, c'est la journée de tous les dangers !

Suivis tout au long de la journée ici >>> https://t.co/Ijd2DaMzTJ



Carte: @KeraunosObs pic.twitter.com/eBfAUyie78 — Lyon Météo (@LyonMeteo69) July 11, 2023

De la grêle localement

Les orages devraient se développer en premier lieu sur le nord de l’Auvergne, "notamment l'allier et le nord-ouest du puy-de-dôme", avant de s’étendre au nord de Rhône-Alpes, précise Météo France. Ces perturbations devraient être "particulièrement intenses et sont caractérisées par un risque de fortes rafales de vent pouvant atteindre, voire ponctuellement dépasser 100-120 km/h, de la grêle possiblement de grosse taille. Les précipitations sous les orages sont également intenses, mais circulent assez rapidement, les cumuls de pluie attendus ne sont pas excessifs".

La ville de Lyon particulièrement touchée

En début de soirée, les orages devraient quitter l’Auvergne, en revanche, ils seront encore très marqués sur Rhône-Alpes. À Lyon, des rafales à plus de 100 km/h et des orages de grêle sont ainsi attendus entre 19 et 21 heures. Les perturbations devraient ensuite se poursuivre au cœur de la nuit sur le nord de Rhône-Alpes.

Conséquence de ces importantes perturbations, cinq départements d’Auvergne Rhône-Alpes seront placés en vigilance orange aux orages ce mardi et les sept autres seront en jaune.

En orange

Puy-de-Dôme, Allier : 14 h - 22 h

Loire, Rhône, Ain : à partir de 16h

En jaune