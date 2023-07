Sur l’ensemble des 36 181 candidats de l’académie de Lyon qui se sont présentés à l’examen du baccalauréat général, technologique ou professionnel, 90,9% ont obtenu leur diplôme après l’épreuve de rattrapage.

Avant la session de rattrapage seulement 85% des élèves avaient obtenu leur baccalauréat, après le second groupe ils sont 90,9% à devenir bachelier. Malgré cette nette augmentation entre le premier et le second groupe, les résultats dans l’académie de Lyon sont en baisse de 0,5 point par rapport à l’année précédente (91,4%). Au niveau national, le taux de réussite atteint aussi 90,9% en baisse de 0,2 point par rapport à 2022.

Un taux de réussite moins important dans tous les bacs

Cette baisse est observable sur les trois bacs majeurs. Au niveau du baccalauréat général, le taux de réussite est de 95,4% soit une baisse de 0,8 point par rapport à 2022. Sur les 19 573 candidats, 2 387 ont tout de même obtenu la mention "Très bien". Pour ce qui est du bac technologique, le taux de réussite est de 88,2% soit une baisse de 0,7 point par rapport à l’année précédente. Pour finir avec le bac professionnel, le taux est de 82,8% soit une baisse de 0,2 point par rapport à 2022.

L’académie de Lyon, mais aussi le département du Rhône

Avec un taux de réussite de 90,2%, le département du Rhône se trouve aussi à la traîne par rapport à ses départements voisins. L’Ain enregistre un taux de 92,1% tout comme le département de la Loire qui affiche lui aussi un taux similaire.

