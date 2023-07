Les Red Hot Chili Peppers en concert à Lyon mardi 11 juillet

Le célèbre groupe de rock américain, Red Hot Chili Peppers, donne un concert mardi 11 juillet dans l'enceinte du Groupama Stadium, à Décines Charpieu, près de Lyon.

À l’occasion de la sortie des deux albums du groupe en 2022 Unlimited Love et Return of the Dream Canteen, les Red Hot Chili Peppers s'arrêtent à Lyon pour offrir un spectacle grandiose aux spectateurs. Rendez-vous mardi 11 juillet à partir de 20 heures au Groupama Stadium, à Décines-Chaprieu, près de Lyon.

Des places encore en vente

Il reste encore des places pour participer au concert des interprètes des tubes mondialement connus comme Californication ou Give It Away. Le prix des places restantes oscille entre 84 euros pour une catégorie 3 en tribune et 139 euros pour être en carré or. Les billets sont en vente sur le site d'OL Vallée. À noter qu'en première partie du concert, les fans lyonnais auront la chance d'entendre Iggy Pop et King Princess.

Bouteilles d'eau en plastique et brumisateurs exceptionnellement autorisés

En raison des fortes chaleurs, le groupe OL recommande fortement de bien s'hydrater tout au long de la soirée. "Les petites bouteilles en plastique sans bouchon (inférieures à 1 litre) et les gourdes en plastique jusqu’à un litre (gourdes en verre et en aluminium interdites) seront exceptionnellement autorisées dans le stade. Les brumisateurs et les petits ventilateurs de poche seront également autorisés. Des points d’eau seront disponibles dans le stade pour les remplir", indique OL Vallée sur son site.

Pour rappel, le site est accessible en transport en commun, à vélo et en voiture.