Christophe Lavaut recruté comme nouveau directeur d'Aintourisme

Aintourisme annonce le recrutement de son nouveau directeur Christophe Lavaut. Ce dernier prendra ses fonctions à compter du 3 novembre.

Aintourisme a choisi son nouveau directeur. Présidée par Damien Abad, la structure annonce le recrutement de Christophe Lavaut au poste de directeur. Ce dernier devrait prendre ses fonctions à temps plein à compter du 3 novembre 2025 et succèdera à Emmanuel Visentin. En attendant sa prise de poste, c'est Loïc Bouali, directeur adjoint qui assurera la direction de la structure.

Avant d'être recruté chez Aintourisme, Christophe Lavaut a occupé le poste de directeur de l’Office de Tourisme de Combloux en Haute-Savoie. Depuis 2021, ce dernier dirigeait Val d'Isère Tourisme.

