Actualité
Photo_Christophe_Lavaut_Aintourisme
Photo_Christophe_Lavaut_Aintourisme

Christophe Lavaut recruté comme nouveau directeur d'Aintourisme

  • par Loane Carpano

    • Aintourisme annonce le recrutement de son nouveau directeur Christophe Lavaut. Ce dernier prendra ses fonctions à compter du 3 novembre.

    Aintourisme a choisi son nouveau directeur. Présidée par Damien Abad, la structure annonce le recrutement de Christophe Lavaut au poste de directeur. Ce dernier devrait prendre ses fonctions à temps plein à compter du 3 novembre 2025 et succèdera à Emmanuel Visentin. En attendant sa prise de poste, c'est Loïc Bouali, directeur adjoint qui assurera la direction de la structure.

    Avant d'être recruté chez Aintourisme, Christophe Lavaut a occupé le poste de directeur de l’Office de Tourisme de Combloux en Haute-Savoie. Depuis 2021, ce dernier dirigeait Val d'Isère Tourisme.

    Lire aussi : Le patron lyonnais Jean-Claude Lavorel élu président de l'office de tourisme du Beaujolais

    à lire également
    athlètes biathlon
    Haute-Savoie : la billetterie pour la coupe du monde de biathlon est ouverte

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Photo_Christophe_Lavaut_Aintourisme
    Christophe Lavaut recruté comme nouveau directeur d'Aintourisme 18:24
    athlètes biathlon
    Haute-Savoie : la billetterie pour la coupe du monde de biathlon est ouverte 17:55
    Manifestation retraites FO
    Manifestation du 18 septembre : 1 300 policiers et gendarmes seront mobilisés à Lyon 17:21
    bruno bernard
    Une police métropolitaine des transports à Lyon ? "Il y a déjà tout ce qu'il faut" juge Bruno Bernard 16:43
    tournage cinéma casting
    M6 recherche ses futurs candidats lyonnais pour l'émission "Mission Travaux" 16:06
    d'heure en heure
    La Région signe une nouvelle convention pour l’inclusion des personnes handicapées 15:20
    Rue de la République
    La Ville de Lyon et la Métropole débloquent 80 000 € pour "préserver le dynamisme économique" en Presqu'île 14:46
    police Lyon
    Lyon : la police disperse un rassemblement pro-Palestine en marge du salon de l’Alyah 14:07
    Rentrée culturelle : le théâtre de L’Élysée, cour et jardin 13:31
    Exposition photo : quand la danse fait corps avec la ville 12:55
    Police Municipale de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Lyon : une rumeur d’attaque au couteau provoque un vent de panique 12:12
    CGT manifestation Lyon Réforme des retraites
    "Nous sommes dans les starting-blocks" : à Lyon les syndicats s'attendent à une très forte mobilisation jeudi 11:47
    En maternelle, les gestes barrière semblent difficilement applicables
    Villeurbanne : une matinée dédiée aux parents et aux assistantes maternelles ce vendredi 11:39
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut