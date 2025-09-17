Actualité
athlètes biathlon

Haute-Savoie : la billetterie pour la coupe du monde de biathlon est ouverte

  • par Loane Carpano

    • La billetterie pour la coupe du monde de biathlon a ouvert le 16 septembre. Pour la 7e fois, l'événement se tiendra au Grand-Bornand du 15 au 21 décembre prochain.

    Du 15 au 21 décembre prochain, le Grand-Bornand (Haute-Savoie) accueillera pour la 7e fois une manche de la coupe du monde de biathlon. La billetterie "pass 4 jours" est ouverte depuis le 16 septembre. Les billets à la journée seront quant à eux accessibles dès le mardi 23 septembre. Au total : 75 000 places seront mises en vente pour l'événement.

    Au programme des sept jours : les entraînements hommes et femmes se dérouleront du 15 au 17 décembre. La compétition débutera quant à elle jeudi 18, à 14 h 15, avec le sprint dames. Le sprint homme, est prévu le lendemain à la même heure. Samedi 20 décembre les femmes s'affronteront lors de l'épreuve de poursuite à 12 h 15, avant de laisser place aux hommes à 14 h 45. L'événement se terminera par la mass start hommes prévue dimanche 21 septembre à 14 h 45. La mass start dame se tiendra, elle, à 12 h 25.

    La billetterie est accessible en ligne et au guichet de l'office du Tourisme du Grand-Bornand.

    Manifestation retraites FO
    Manifestation du 18 septembre : 1 300 policiers et gendarmes seront mobilisés à Lyon

