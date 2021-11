Le patron lyonnais Jean-Claude Lavorel élu président de l'office de tourisme du Beaujolais

L'office de tourisme du Beaujolais a élu un nouveau président ce 19 novembre. Il s'agit de Jean-Claude Lavorel, l'homme d'affaires lyonnais qui possède le château de Bagnols.

C'est une tête bien connue des milieux d'affaires et du luxe de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Jean-Claude Lavorel vient d'être élu président de l'office du tourisme du Beaujolais ce vendredi 19 novembre. Il succède à Jean-Baptiste Maisonneuve pour les trois années à venir. Classé 232e fortune française en 2021, Jean-Claude Lavorel est à la tête du groupe d'hôtellerie de luxe Lavorel Hotels. Il est aussi connu pour avoir fait l'acquisition en 2013 du prestigieux établissement du château de Bagnols, classé 5 étoiles, dans le Beaujolais. En 2018, il avait marqué le petit monde de l’hôtellerie indépendante en rachetant coup sur coup l’Auberge de Letraz et le Palace de Menthon au bord du lac d’Annecy, le Chabichou et son restaurant gastronomique à Courchevel et en ouvrant le Kopster à Décines.

"Je suis un peu comme un pêcheur : je mets plusieurs lignes, ça bouge ou ça bouge pas. Et, un jour, toutes les lignes prennent", avait-il confié à Lyon Capitale. Aujourd'hui, sa ligne l'a mené à l'office de tourisme du Beaujolais.