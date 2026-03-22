Le deuxième tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats du scrutin à Chassieu.

Avec 50, 88 %, le candidat divers droite, Stéphane Dante (Chassieu Demain), est élu maire de Chassieu.

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 8 328

Taux d'absentions : 39, 96 %

Votes blancs ou nuls : 2, 18 %

Nom de la liste Nuance Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix Chassieu Renouveau Liste du Rassemblement National Laurent Primault 13, 23 %

647

Chassieu Mon Seul Parti Liste divers droite Jean-Jacques Selles 35, 89 %

1 755

Chassieu Demain Liste divers droite Stéphane Dante 50, 88 %

2 488

A lire aussi : Les résultats du premier tour des Municipales 2026 à Chassieu