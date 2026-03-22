Le deuxième tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats du scrutin à Chassieu.
Avec 50, 88 %, le candidat divers droite, Stéphane Dante (Chassieu Demain), est élu maire de Chassieu.
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 8 328
Taux d'absentions : 39, 96 %
Votes blancs ou nuls : 2, 18 %
|Nom de la liste
|Nuance
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Chassieu Renouveau
|Liste du Rassemblement National
|Laurent Primault
|13, 23 %
|647
|Chassieu Mon Seul Parti
|Liste divers droite
|Jean-Jacques Selles
|35, 89 %
|1 755
|Chassieu Demain
|Liste divers droite
|Stéphane Dante
|50, 88 %
|2 488
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