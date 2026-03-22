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Photo d’illustration. © Tim Douet

Les résultats à Chassieu pour le second tour : Stéphane Dante élu maire

  • par Vincent Guiraud

    • Le deuxième tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats du scrutin à Chassieu.

    Avec 50, 88 %, le candidat divers droite, Stéphane Dante (Chassieu Demain), est élu maire de Chassieu.

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 8 328
    Taux d'absentions : 39, 96 %
    Votes blancs ou nuls : 2, 18 %

    Nom de la listeNuanceTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Chassieu RenouveauListe du Rassemblement NationalLaurent Primault13, 23 %
    		647
    Chassieu Mon Seul PartiListe divers droiteJean-Jacques Selles35, 89 %
    		1 755
    Chassieu DemainListe divers droiteStéphane Dante50, 88 %
    		2 488

    A lire aussi : Les résultats du premier tour des Municipales 2026 à Chassieu

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