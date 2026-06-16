Le groupe Cœur lyonnais a annoncé que Charles-Franck Levy avait été nommé président du groupe au conseil municipal après la mise en retrait de Jean-Michel Aulas la semaine dernière.

Le groupe Cœur lyonnais connait le nom de son nouveau président. Dans un très court communiqué de presse, le groupe d'opposition a annoncé que Charles-Franck Levy avait été désigné président du groupe à l'issue d'une réunion.

Un groupe politique qui ne compte plus que quelques élus après les départs en cascade depuis l'éclatement de l'affaire de viol qui touche Roman Abreu, ancien directeur de la communication de Jean-Michel Aulas durant la campagne des Municipales 2026. Après notamment les départs de Pierre Oliver et des élus Horizons la semaine dernière, le parti Renaissance a annoncé ce lundi 15 juin quitter le groupe Cœur lyonnais à la Ville.

Ces différentes défections interviennent après que Jean-Michel Aulas, président de Cœur lyonnais, et Laure Cédat, vice-présidente, se sont mis en retrait de leurs fonctions vendredi dernier "pour préserver l'unité du collectif".

Une plainte déposée le 13 mai

Pour rappel, une plainte pour viol par soumission chimique a été déposée par une militante de Génération Aulas le 13 mai dernier contre Roman Abreu, ancien directeur de communication de Jean-Michel Aulas durant la campagne des élections municipales lyonnaises. L’ancien patron de l’Olympique lyonnais, Laure Cédat et Emmanuel Imberton avaient été informés de l’accusation de viol en février, pour des faits qui se seraient déroulés au mois de janvier à Lyon.

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