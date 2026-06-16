Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance canicule

Les fontaines de Lyon, très prisés lors des épisodes de canicule

Trois départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance jaune canicule ce mardi 16 juin 2026.

La canicule est de retour dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Après quelques semaines de répit, la chaleur va s'installer cette semaine dans la région, et notamment à Lyon. Ainsi, ce mardi 16 juin 2026 Météo France a placé trois départements en vigilance jaune canicule.

Il s'agit du Rhône, de l'Allier et du Puy-de-Dôme. Un épisode de fortes chaleurs qui devrait s'étendre à d'autres départements à partir de mercredi. A Lyon, le mercure atteindra les 33 degrés dans l'après-midi.