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Les fontaines de Lyon, très prisés lors des épisodes de canicule

Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance canicule

  • par LR

    • Trois départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance jaune canicule ce mardi 16 juin 2026.

    La canicule est de retour dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Après quelques semaines de répit, la chaleur va s'installer cette semaine dans la région, et notamment à Lyon. Ainsi, ce mardi 16 juin 2026 Météo France a placé trois départements en vigilance jaune canicule.

    Il s'agit du Rhône, de l'Allier et du Puy-de-Dôme. Un épisode de fortes chaleurs qui devrait s'étendre à d'autres départements à partir de mercredi. A Lyon, le mercure atteindra les 33 degrés dans l'après-midi.

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