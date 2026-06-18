Face aux fortes chaleurs qui touchent Lyon, la mairie du 7e arrondissement met à disposition une salle climatisée ouverte au public pendant toute la durée de l’épisode caniculaire.

Alors que le Rhône et la Métropole de Lyon ont été placés en vigilance orange canicule à partir de ce jeudi à midi, la mairie du 7e arrondissement a décidé d’ouvrir un espace rafraîchi accessible à tous. Une salle climatisée est mise à disposition des habitants jusqu’à la fin de l’épisode de fortes chaleurs, et restera également accessible durant les mois de juillet et août.

Située au premier étage de la mairie, la salle Villon est ouverte du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 45, ainsi que le samedi de 9 h 30 à 12 h. Les visiteurs pourront y trouver des journaux, des magazines et profiter d’un accès gratuit au wifi.

"Il est plus que jamais essentiel que les habitantes et habitants puissent disposer de lieux refuges accessibles facilement", souligne la maire du 7e arrondissement, Fanny Dubot. Ce deuxième épisode de fortes chaleurs de l’année survient avant même le début de l’été.

