"Ce sera un restaurant plutôt chic et décontracté avec une formidable vue sur Lyon" Guy Lassausaie (video)

Guy Lassausaie est l'invité de 6 minutes chrono. Tout Lyon bruisse de la nouvelle table du chef étoilé, à Fourvière. L'un des plus beaux panoramas de la ville et une offre gastronomique.

Il y a des lieux incontournables à Lyon. Fourvière en est un.

Une vue exceptionnelle d'ensemble sur la ville de Lyon, qui s'ouvre sur les Alpes, et la basilique, qui veille sur la ville, l'un des points de repère de Lyon.

C'est à 287 mètres d'altitude que le nouveau restaurant de Fourvière, très attendu, ouvrira "vers le 15 avril 2022".

Lyon Capitale a pu visiter le chantier (reportage photo ci-dessous) et en a profité pour cuisinier son chef, l'étoilé et Meilleur ouvrier de France Guy Lassausaie, dans la matinale "6 minutes chrono".

Une bulle gastronomique sur les hauteurs de Lyon

Le restaurant s'appellera Bulle (acronyme de Bistronomie urbaine, légère et écologique) parce que, explique-t-il à Lyon Capitale, "c'est un restaurant qui doit avoir du sens." Et d'ajouter : "en même temps, c'est un peu une bulle au-dessus de Lyon, une bulle à l'écart du brouhaha de la ville."

700 m2, une double terrasse avec panorama sur Lyon. "On a voulu un restaurant chic car le bâtiment est classé monument historique. On se voyait mal faire une brasserie un peu rapide."

Une offre typée gastronomique

"On a voulu un restaurant chic car le bâtiment est classé monument historique. On se voyait mal faire une brasserie un peu rapide."

Ticket moyen : 50€ à midi et de 70 le soir et le week-end. Et une offre gastronomique signée Guy Lassausaie (1 étoile Michelin), un peu moins sophistiquée mais "avec les mêmes sauces et les mêmes produits de base".

Guy Lassausaie sera locataire du bâtiment appartenant à la Fondation Fourvière. Il créera, pour l'occasion, un fonds de commerce et reprendra la licence IV de Jean-Paul Borgeot.

Le patron de La Tassée (Lyon 2e) avait repris le restaurant de Fourvière en octobre 1998 jusq'ueen décembre 2017, début des travaux.

Reportage photos dans les coulisses du chantier

Le grand chantier du site de Notre-Dame de Fourvière

Prévu à l'origine pour recevoir 50 000 personnes par an, le sanctuaire de Fourvière en accueille aujourd'hui 2,5 millions chaque année. Un réaménagement était donc devenu indispensable. Depuis le 8 septembre 2016 - référence au traditionnel Voeu des Echevins lyonnais - de grands travaux de réhabilitation et d'aménagement ont démarré. Le "Nouvel Elan pour Fourviere" consiste en un réaménagement complet des bâtiments qui entourent le site. L'objectif est de faire de Fourvière un "pôle culturel majeur de Lyon".

Parmi ce vaste chantier, la Maison Carrée, au sud de la basilique, fait actuellement l'objet d'une rénovation dans sa globalité. L'ancien scolasticat jésuite n'avait jamais été restauré depuis sa construction en 1853. La restauration d'ampleur de ce bâtiment classé monument historique de 5 000 m2 s’achèvera début 2022.

La Maison Carrée est un élément central du projet qui symbolise toutes les facettes du Nouvel élan de Fourvière et propose une offre globale avec :

la halte solidaire des Pèlerins

la chapelle qui accueillera le Musée d’arts sacrés et un espace culturel pour des expositions temporaires

des salles de séminaire à la location pour des entreprises, des paroisses

des logements pour les prêtres

un restaurant bistronomique tenu par Guy Lassausaie, chef étoilé lyonnais.