Métropole de Lyon : à Villeurbanne, il y aura un air de Noël, dès le 8 décembre

À l'approche des fêtes de fin d'année, la ville de Villeurbanne se met au rythme de Noël, dès le mercredi 8 décembre. Demandez le programme.

"Ho Ho Ho, c'est Noël à Villeurbanne" titre la commune de 150 000 habitants. Du 8 au 23 décembre, la ville de Villeurbanne organise "de nombreuses surprises et festivités" pour bien préparer les fêtes de Noël. Au programme notamment : le retour du marché de Noël pour une 11e édition. Les chalets installés avenue Henri-Barbusse, proposeront ainsi des produits originaux et fabriqués en France.

D'autres quartiers de Villeurbanne seront évidemment concernés : "le Père Noël partira à la rencontre des enfants à Cusset, au Tonkin, à Saint-Jean, La Soie, Grandclément et aux Buers" détaille la Ville. Le premier temps fort a lieu dès ce mercredi 8 décembre, place Lazare-Goujon, de 17 heures à 23 heures. La mairie organise un événement sons et lumières dans lequel "une boule de neige apparaît tout à coup". S'en suit alors un "spectacle musical, drôle, lumineux, coloré et rythmé par des musiques originales et des chorégraphies entraînantes !", explique la Ville de Villeurbanne.

Des animations au quartier Gratte-Ciel

De nombreux jeux, ateliers et concerts seront également proposés. "Des structures villeurbannaises, parmi lesquelles l’école nationale de musique, assureront l’animation du marché de Noël avec des temps en semaine et le week-end : atelier maquillage pour les enfants, gospel, danse orientale, jeux de société, soirée tartiflette… sans oublier le spectacle de lutins !", conclu le communiqué.

