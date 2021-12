Lyon : le retour de la droite la plus bête de France ?

Ils ont beau être de moins en moins nombreux mandat après mandat, ils finissent toujours par se disputer. Et de plus en plus tôt. La promotion 2020-2026 des élus LR du conseil municipal lyonnais a battu un record de précocité. Ils n’auront eu besoin que de 500 jours pour céder au poison de la division. Pendant la campagne des municipales, Étienne Blanc a fait de la réunification de la droite lyonnaise son credo. Il voulait en finir avec les querelles internes qui avaient causé sa perte en 2001 et son incapacité depuis à reprendre le pouvoir. Deux ans plus tard, il est l’acteur principal de la nouvelle saison du feuilleton de la droite la plus bête de France, pour reprendre une expression presque consacrée désormais.

“Le régime de Vichy ne tolère pas l’ambiguïté.”

Sébastien Michel, maire d'Ecully