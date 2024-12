Ce célèbre influenceur sera à Lyon ce jeudi pour un grand concours

Le snapchatteur Hachemi sera à Lyon ce jeudi 26 décembre dans le cadre de son HMI Tour et promet de faire gagner 100 000 euros de cadeaux à ses abonnés.

Après Marseille et Lille, le snapchatteur et influenceur Hachemi sera à Lyon ce jeudi 26 décembre dans le cadre de son "Hachemi Tour". L’influenceur aux 1,2 million d’abonnés sur le réseau social Instagram sera accompagné d’un autre influenceur bien connu des jeunes, Ibra TV, et d’autres invités mystères.

Un groupe de participants sera sélectionné dans l’après-midi dans un lieu encore inconnu pour ensuite participer à un cache-cache géant. L’objectif, retrouvé Hachemi, entièrement déguisé et maquillé pour ne pas être reconnu. De nombreux cadeaux sont à la clé : "Pour 100 000 € de cash prize, des récompenses et des rencontres exclusives : iPhones, consoles de jeux, loyers…", promet l’influenceur. Une initiative lancée par Hachemi pour "payer des loyers, vêtements et affaires scolaires aux personnes en situation de précarité rencontrées à Lyon".

Pour participer, il suffit de suivre l’influenceur sur son compte Snapchat : Hachemi95.