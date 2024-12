Décès d'un conducteur de la SNCF sur le Lyon-Paris : "la famille cheminote en deuil"

La CGT Cheminot de Lyon déplore les propos "honteux" du ministre des Transports après le suicide d'un conducteur de la SNCF.

Mardi 24 décembre sur la ligne de TGV Lyon-Paris, un chauffeur de train a perdu la vie après avoir sauté de la cabine du train qu'il conduisait selon la SNCF. Cet homme de 52 ans avait été engagé au sein de la CGT dans la Loire pendant plusieurs années.

La CGT tance les propos honteux du nouveau ministre

"Il y a quelques jours encore, il travaillait les revendications des agents de conduite de Saint-Etienne sur les enjeux du maintien d'un accès au TGV pour les conducteurs ligériens", écrit la CGT Cheminots de la région de Lyon dans un communiqué de presse.

Le syndicat, comme de nombreux élus, tance ainsi les déclarations lunaires du nouveau ministre des Transports, Philippe Tabarot qui a indiqué sur CNEWS, et alors que l'enquête n'était pas achevée : "Ça aurait pu être plus grave s’il avait souhaité faire dérailler son train." Le tout, sans aucun mot pour le conducteur et sa famille.

Pour la CGT, ces propos sont "honteux", le syndicat demandant "la plus grande retenue afin de respecter la mémoire de notre camarade". Et de conclure : "Le Secteur CGT des Cheminots de la région de Lyon exprime à nouveau toute son émotion et assure à la famille de Bruno ainsi qu’à ses camarades de St Etienne tout son soutien. Depuis hier soir, les messages de solidarité de très nombreux syndicats CGT et de cheminots nous parviennent et nous font chaud au cœur."