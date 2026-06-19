Ce vendredi 19 juin, huit départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont placés en vigilance orange canicule.

La canicule va une nouvelle fois toucher durement le pays. Et la région Auvergne-Rhône-Alpes n’est clairement pas épargnée pour ce vendredi 19 juin. Météo France a placé huit départements en vigilance orange canicule.

Les départements concernés par cette vigilance sont les suivants : le Rhône, l'Ain, l’Isère, la Haute-Savoie, la Savoie, le Puy-de-Dôme, l'Allier et la Loire. Des orages sont à prévoir également pour la Savoie et la Haute-Savoie.

En ce qui concerne l’Ardèche, la Drôme et le Cantal, ceux-ci sont placés en vigilance jaune.