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Photo d’illustration. OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP

Canicule : huit départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange

  • par Corentin Lucas

    • Ce vendredi 19 juin, huit départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont placés en vigilance orange canicule.

    La canicule va une nouvelle fois toucher durement le pays. Et la région Auvergne-Rhône-Alpes n’est clairement pas épargnée pour ce vendredi 19 juin. Météo France a placé huit départements en vigilance orange canicule.

    Les départements concernés par cette vigilance sont les suivants : le Rhône, l'Ain, l’Isère, la Haute-Savoie, la Savoie, le Puy-de-Dôme, l'Allier et la Loire. Des orages sont à prévoir également pour la Savoie et la Haute-Savoie.

    En ce qui concerne l’Ardèche, la Drôme et le Cantal, ceux-ci sont placés en vigilance jaune.

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