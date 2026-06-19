Rugby : les demi-finales du Top 14 se joueront à Lyon en 2028

La Ligue nationale de rugby a officialisé, jeudi 18 juin, l’organisation des demi-finales de la saison 2027-2028 du Top 14 à la Métropole de Lyon.

La Métropole de Lyon accueillera une nouvelle fois l’un des rendez-vous phares du rugby français. Réunie ce jeudi 18 juin, la Ligue nationale de rugby (LNR) a retenu la candidature lyonnaise pour l’organisation des demi-finales du Top 14 en 2028.

Les deux rencontres se dérouleront au mois de mai au sein du Groupama Stadium de Décines-Charpieu. La candidature avait été déposée dès le mois d’avril par la Métropole, en partenariat avec la Ville de Lyon et OL SASU, gestionnaire de l’enceinte sportive.

Pour rappel, la métropole a déjà reçu les demi-finales du Top 14 lors des éditions 2017-2018 et 2024-2025, ainsi que plusieurs rencontres de la Coupe du monde de rugby 2023. "Nous nous réjouissons de pouvoir accueillir une nouvelle fois le Top 14 pour un week-end de sport qui sera sans nul doute une grande fête", a réagi Véronique Sarselli, présidente de la Métropole de Lyon.

L’élue a également salué la confiance accordée par la Ligue nationale de rugby et assuré que les différents partenaires institutionnels, économiques et sportifs seraient rapidement associés à l’organisation de l’événement. Une feuille de route doit être élaborée dans les prochaines semaines sous la coordination de Jérôme Moroge, vice-président métropolitain en charge du sport, de la jeunesse, des équipements et du rayonnement sportif.

"Ce travail commun devra nous mener à faire de ce week-end un week-end exemplaire pour tous les amoureux de rugby", a ajouté Véronique Sarselli. Le rugby prend ainsi de plus en plus de place au sein de la capitale des Gaules.

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