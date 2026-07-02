L'entreprise familiale drômoise de recyclage des véhicules, vient d'acquérir un site à Goncelin. Un programme d'investissements doit permettre de doubler sa capacité de traitement d'ici la fin de l'année.

Le Groupe Fert Recyclage change de dimension en Auvergne-Rhône-Alpes. L'entreprise familiale, dont le siège se trouve à Visan dans la Drôme, vient de racheter un centre de traitement de véhicules hors d'usage (CVHU) à Goncelin, en Isère, situé entre Grenoble et Chambéry. Cette acquisition constitue par ailleurs la première opération de croissance externe du groupe depuis l'ouverture de son site de Carcassonne en 2019.

Le site isérois, situé entre Grenoble et Chambéry, s'étend sur 1 100 m² et peut accueillir jusqu'à 750 véhicules. Aujourd'hui, une équipe de 12 collaborateurs le fait tourner. Concrètement, le centre traite près de 900 véhicules hors d'usage par an et démonte environ 15 000 pièces de réemploi. Ces dernières retournent ensuite sur le marché. Grâce à cette implantation, Fert Recyclage renforce ainsi sa capacité d'intervention auprès des assureurs, des experts et des réparateurs de la région.

Doubler la capacité de traitement d'ici la fin de l'année

Au-delà du rachat, le groupe engage un important programme d'investissements. D'ici la fin de l'année, plusieurs chantiers démarrent. D'abord, Fert Recyclage agrandit le site grâce à la location d'un terrain et d'un bâtiment voisins. Ensuite, le groupe prévoit trois recrutements pour étoffer l'équipe. Par ailleurs, il installe un dispositif de numérisation baptisé ScanCube, qui améliore le référencement des pièces de réemploi. Enfin, l'entreprise réorganise l'atelier de démontage et renforce les équipements dédiés aux véhicules électriques.

À terme, ces investissements doivent porter la capacité de traitement du site de 1 500 à 2 500 véhicules par an. De son côté, le volume de pièces de réemploi démontées passera de 20 000 à 35 000 par an. Autant dire un quasi-doublement des indicateurs opérationnels. « L'acquisition du site de Goncelin s'inscrit pleinement dans notre stratégie de développement territorial », souligne Attilio Fert, président du groupe.

Attilio Fert, Président du groupe FERT recyclage

Un acteur familial de l'économie circulaire

Fondée en 1983 et devenue "société à mission" en 2025, une qualité reconnue aux sociétés garantissant le respect d'engagements sociaux et environnementaux, Fert Recyclage cultive un modèle familial. Le groupe s'organise en effet autour de deux activités. D'un côté, Fert Recyclage traite les véhicules hors d'usage et distribue des pièces de réemploi via sa marque Refert.fr. De l'autre, Fert Métal recycle les fer et métaux. Au total, l'ensemble compte 16 établissements et 220 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros.

Cette montée en puissance intervient dans un secteur en pleine transformation. En effet, la filière du recyclage automobile fait face à des exigences croissantes en matière d'économie circulaire, tandis que l'électrification du parc pose de nouveaux défis techniques. Ainsi, l'ambition affichée par le groupe est de faire de Goncelin un acteur majeur du secteur en Isère.