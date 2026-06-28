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Laurent Wauquiez. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

On s’en serait bien passé : les cartons de notes de frais de Laurent Wauquiez

  • par LC

    • Après 5 ans de procédure, la Région livre 7 700 pages non classées sur les notes de frais de Laurent Wauquiez (2016-2024) au journal en ligne Médiacités.

    26,4 kilogrammes. C’est le poids des notes de frais de l’ancien président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes entre 2016 et 2024, réparties dans trois cartons contenant 7 700 pages non classées. Des documents demandés par le journal en ligne Médiacités, finalement délivrés après cinq ans de procédure judiciaire. Au registre des mesquineries du personnel politique, la méthode est loin d’être une innovation. Lyon Capitale en sait quelque chose. Déjà en 2012, lors d’une enquête sur les prêts toxiques des collectivités de l’agglomération, la Ville de Lyon et le Grand Lyon n’avaient accepté de délivrer leurs documents financiers que sous format papier, sans tri, noyés dans des dizaines de cartons, laissant les journalistes sans aide pour les éplucher sur place. Un travail de fourmi qui avait permis à la rédaction de révéler la présence de 

    570 millions d’euros de prêts à haut risque dans les finances locales. Une situation qui s’est répétée en 2018, à Bercy, lorsque Lyon Capitale enquêtait sur les notes de frais de bouche d’Emmanuel Macron lorsqu’il était encore au ministère de l’Économie.

    Aujourd’hui, la Région dirigée par Fabrice Pannekoucke (Laurent Wauquiez étant devenu président du groupe Les Républicains à l’Assemblée) ne commente pas l'affaire. Néanmoins, un connaisseur du dossier réfute toute obstruction, alléguant “un choix guidé par des enjeux logistiques”. Pour l’historique, en 2022, Laurent Wauquiez avait été rattrapé par l’affaire du “dîner des sommets” qui avait rapidement créé la polémique pour son coût (plus de 100 000 euros d’argent public pour 90 convives), et l’ouverture d’une enquête judiciaire par le parquet national financier. Des frais de bouche excessifs aussi épinglés par la chambre régionale des comptes dans un rapport datant de 2024 citant, par exemple, un dîner avec Michel Houellebecq en tête-à-tête à 1 250 euros aux frais des contribuables de la région

    Sur le même sujet : Notes de frais de Laurent Wauquiez : la justice ordonne à la Région de les communiquer à l'association Anticor

    Lire aussi : Polémique des notes de frais à Lyon : Grégory Doucet et Bruno Bernard les communiquent

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