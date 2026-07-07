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POUZIN Claire Representant Ouest Membre du Conseil de la Metropole de Lyon, © Métropole de Lyon – Romain ETIENNE – Groupement Philippe Somnolet

Métropole de Lyon : Claire Pouzin nommée présidente de la Foncière solidaire du Grand Lyon

  • par C.M.

    • Claire Pouzin, maire de Francheville et vice-présidente en charge de l’offre de logement à la Métropole de Lyon, a été nommée présidente de la Foncière solidaire du Grand Lyon ce mardi 7 juillet.

    La vice-présidente en charge de l’offre de logement, de la dynamique résidentielle et de l’immobilier public à la Métropole de Lyon, Claire Pouzin, a été nommée présidente de la Foncière solidaire du Grand Lyon ce mardi 7 juillet à l’issue de l'assemblée générale annuelle, indique-t-on dans un communiqué.

    Créée en 2019 par la collectivité, la Foncière solidaire du Grand Lyon est un organisme de foncier solidaire dont la mission est de développer une offre de logements en accession abordable à la propriété grâce au dispositif du Bail Réel Solidaire (BRS). Grâce à ce dispositif qui permet aux acquéreurs de devenir propriétaires de logements à prix "largement réduits", grâce à la dissociation foncier/bâti, plus de 1 000 logements ont été vendus. 1 000 autres vont être commercialisés "dans les prochains mois", ajoute la Métropole de Lyon.

    La maire de Francheville, se dit "ravie" de prendre la présidence de la Foncière solidaire du Grand Lyon et "mesure pleinement en quoi le BRS peut être une réponse adaptée pour un très large public." Et de conclure : "Avec les membres du CA - que je remercie de leur confiance - les prochains mois seront consacrés à l'élaboration de la feuille de route 2026-2032 de la Foncière, avec l’objectif d'ancrer le BRS dans le paysage immobilier, de mieux accompagner les primo-accédants et de continuer à faire connaître cette offre en plein essor auprès des habitants."

    Lire aussi : Claire Pouzin : 20e vice-présidente de la Métropole de Lyon

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