Les résultats du baccalauréat sont tombés ce mardi 7 juillet. Cette année, l'académie de Lyon affiche un taux de réussite de 91,8%.

"J'ai extrêmement peur, je suis stressée, mais bon dans tous les cas les résultats vont bientôt tomber donc on verra bien", confie Capucine. Comme elle, de nombreux élèves de terminale se sont rendus devant le lycée Edouard Herriot (6e arr.) ce mardi 7 juillet au matin. Stressés pour la plupart, venus entre amis ou avec leurs parents, ils attendent impatiemment leurs résultats du baccalauréat.

Cette année, les élèves de terminale ont dû plancher sur deux épreuves de spécialité, une épreuve de philosophie et leur grand oral, le reste s'est joué au contrôle continu. "Cette année c'était la galère, le bac était compliqué", souffle Sacha. Pourtant, l'académie de Lyon affiche un taux de 91, 8 % de réussite aux épreuves du baccalauréat 2026, soit 0,3 points de plus qu'en 2024.

"Je suis extrêmement fière de ma fille"

C'est à 11 h 20 que les premiers cris de joie retentissent devant le lycée du 6e arrondissement. Certains pleurent de joie, d'autres chantent, dansent ou ne réalisent pas. C'est notamment le cas de Diane qui a obtenu la mention "très bien" au baccalauréat général. "Je ne pensais pas avoir la mention très bien, je pensais avoir loupé l'épreuve de SES", affirme-t-elle émue. Elle poursuit : "Je vais tout de suite appeler ma mère et ma soeur, je suis trop contente." Son amie Sacha, elle, ne pensait même pas avoir le bac. "Je m'attendais à aller au rattrapage mais j'ai eu dix, ça fait trop trop plaisir", se réjouit-elle.

Quelques pas plus loin, Emmy et sa maman sont débordées d'émotion elles aussi. "Après cette période de stress, nous y avons cru tout ce temps, je suis extrêmement fière de ma fille", confie la mère soulagée. Pour fêter ces résultats, le duo mère-fille optera pour un restaurant de sushis. Plus loin, Louis et ses amis comptent quant à eux sortir pour fêter la bonne nouvelle : "Je vais aller fêter ça avec la famille et après on va célébrer ça avec les copains."

Cap sur les études supérieures

Si certains devront passer par la case rattrapage, dont les épreuves se tiendront jusqu'au 9 juillet, tous se projettent déjà dans l'avenir. Pour Louis, direction la capitale, où il intégrera l'école d'ingénieurs de Paris-Saclay. Sacha, elle, souhaite s'orienter vers la médecine, tandis qu'Edgar poursuivra une classe préparatoire aux écoles de commerce.

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