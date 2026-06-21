Face aux fortes chaleurs annoncées en Savoie, la Ville de Chambéry met en place des mesures exceptionnelles dans plusieurs écoles et crèches municipales pour les journées des lundi 22 et mardi 23 juin.

En raison de l'épisode caniculaire en cours, la municipalité de Chambéry a décidé d'adapter l'accueil des enfants dans de nombreux établissements scolaires ce lundi 22 et mardi 23 juin. L'ensemble des écoles fermeront leurs portes à partir de 13h45 après le déjeuner, tandis que trois établissements, Jean Rostand, Bellevue et Chambéry le Vieux, conserveront leurs horaires habituels. Un dispositif d'accueil gratuit sera proposé au Scarabée pour les familles ne pouvant pas récupérer leurs enfants en début d'après-midi.

Les crèches également concernées

Du côté de la petite enfance, plusieurs crèches maintiendront leur fonctionnement normal, mais certaines fermeront exceptionnellement après le repas de midi. La Ville indique avoir également déployé des ventilateurs, adapté les activités et prévu des repas froids afin de limiter l'impact des fortes températures sur les enfants et le personnel. De nouvelles mesures pourraient être annoncées en fonction de l'évolution de la météo.

La Ville demande également aux parents des enfants scolarisés à Chambéry qui ne pourraient pas rester chez eux de veiller à ce que leurs enfants soient équipés chaque jour d’une gourde remplie d’eau ainsi que d’une casquette ou d’un chapeau.