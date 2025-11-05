Actualité
Deux enfants dans une tiny house du Nid étoilé d’Auguste. @Refuge insolite en Bugey

Dormir sous les étoiles, c'est possible dans l'Ain ?

  • par evamorvany

    • Tandis que l'astrotourisme bat son plein dans le département de l'Ain, les hébergements "à ciel ouvert" se multiplient.

    Avoir la tête dans les étoiles, c'est plus que jamais à la mode. L'astrotourisme – le fait de voyager dans des endroits spécifiques pour contempler le ciel – connaît un bel essor depuis quelques années. Islande, Norvège, Finlande, Écosse... Si certains font des milliers de kilomètres pour admirer les aurores boréales, d'autres trouvent leur bonheur bien plus près.

    L'Ain semble particulièrement intéresser ces mordus d'astronomie. Avec son observatoire planétarium de la Lèbe, le département dispose d'un atout majeur. Et maintenant, les hébergements qui invitent à "dormir à la belle étoile" se multiplient. 

    Deux établissements, un même concept : l'immersion parmi les étoiles

    Sur le plateau d'Hauteville, le Nid étoilé d'Augustine, une tiny house installée depuis deux ans au "Refuge insolite en Bugey", fait figure de pionnière. Sa particularité ? Un toit coulissant sur toute la longueur du lit double permettant d'observer le ciel sans bouger de son oreiller. Fort du succès rencontré, le "Refuge insolite" a imaginé, le 26 juillet dernier, une seconde cabane au concept similaire, l'Observatoire céleste de Titi. Plus intime, elle peut accueillir jusqu'à six personnes et offre, elle aussi, la possibilité de littéralement dormir sous les étoiles grâce à un système de cordes et de poulies. Le tout à seulement quelques minutes de l'observatoire de la Lèbe, où les visiteurs peuvent approfondir leur découverte du ciel à travers de puissants télescopes.

    L'Observatoire céleste de Titi et son système de cordes et de poulies. @Refuge insolite en Bugey

    Pour mêler ciel étoilé et atmosphère marine, direction les écolodges du Bleu Minuit, à seulement dix minutes en voiture. Huit hébergements nommés la Rive Étoilée ont été imaginés il y a un peu plus d'un an au cœur du massif du Jura. Sous leurs verrières zénithales, les visiteurs profitent d'une vue imprenable sur le ciel, avec des lunettes astronomiques mises à disposition. Durant l'été, l'observatoire de la Lèbe y organise des soirées d'observation du ciel.

    La Rive Étoilée et sa verrière zénithale. @Alex Dim

    Le concept séduit : la Rive Étoilée affiche un taux d'occupation de 55 % de septembre à juin, et jusqu'à 95 % en été, et cela, en seulement un an. Bleu Minuit prévoit d'ailleurs d'agrandir, en 2026, le domaine de la Rive Étoilée avec quatre à six nouveaux lodges. Une preuve supplémentaire que l'astrotourisme a le vent en poupe.

