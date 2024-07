Rhône : un arrêté pour limiter l'usage du feu près des forêts cet été

La préfecture du Rhône a pris un arrêté pour restreindre l’usage du feu dans et à proximité des forêts cet été et jusqu’au 30 septembre.

Alors que 9 feux de foret sur 10 sont d’origine humaine, la préfecture du Rhône a, ce mercredi, pris un arrêté pour restreindre l’utilisation du feu dans et à proximité des forets cet été et jusqu’au 30 septembre. Il est désormais interdit "de porter ou d’allumer du feu dans les bois et forêts et jusqu’à une distance de 200 mètres de ceux-ci", "de fumer dans les bois et forêts, y compris sur les voies publiques traversant ces terrains" et "d’incinérer des végétaux sur pied jusqu’à une distance de 200 mètres des bois et forêts."

En l’absence de pluie et avec les températures élevées qui s’annoncent, il n’est pas exclu que des dispositions supplémentaires soient prises si les conditions climatiques l’obligent, précisent les services de l’État.