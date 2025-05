Dans le cadre du budget participatif 2025, les Villeurbannais ont jusqu'au 25 juin pour voter pour leurs projets favoris parmi les 33 sélectionnés.

"Renaturer la place historique Paul-Strauss", "créer un espace de vie partagé entre séniors et adolescents", "installer une aire de street-workout pour tous au parc Jorge Semprun", voici quelques-unes des 33 idées retenues par la mairie de Villeurbanne dans le cadre du budget participatif 2025. Les Villeurbannais disposent du 19 mai au 25 juin pour voter pour leurs quatre projets favoris. Parmi ces quatre votes, l'un doit obligatoirement porter sur un projet au sein du quartier Bonnevay, pour lequel est réservé une enveloppe de 300 000 euros.

A l'issue de cette phase de vote, quinze projets par quartier maximums seront retenus et réalisés par la municipalité. Ces derniers seront réalisés dans la limite de l'enveloppe budgétaire municipale établie à 1,2 millions d'euros. Les habitants de plus de onze ans sont invités à voter en ligne, ou auprès de l'une des 30 urnes installées au sein des équipements municipaux et partenaires (mairie, médiathèques, centres sociaux...)

