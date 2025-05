Budget participatif à Lyon : la phase de vote est ouverte, 233 projets à départager

La phase de vote de la deuxième édition du budget participatif de Lyon est ouverte depuis ce lundi.

Plus de 1 000 idées avaient été déposées sur la plateforme Oyé lors de la phase de dépôt des projets. Après une pré-sélections effectuée par des citoyens et des élus, 233 projets sont désormais soumis au suffrage des Lyonnais.

Depuis ce lundi 5 mai et jusqu'au 15 juin, il est possible de voter pour départager les projets proposés dans le cadre de la deuxième édition du budget participatif à Lyon. Pour rappel, la première édition lancée en 2022 a donné lieu à l'installation en cours d'une controversée oeuvre d'art temporaire sur la place Bellecour, en lieu et place d'une végétalisation plébiscitée et promise par le maire Grégory Doucet, mais abandonnée face aux contraintes techniques.

Des toilettes à 600 000 € pour les Halles Paul Bocuse

Le premier filtre a, à notre grand désespoir, écarté l'idée d'une "première via ferrata urbaine du monde" proposée lors de la première phase, ou encore la proposition (pas si insolite) d'installer des panneaux "souriez" entre Rhône et Saône.

Reste des idées plus conventionnelles donc, dont les montants estimés ne peuvent pas dépasser 1,5 million d'euros. À ce tarif est notamment proposé la réhabilitation des locaux du gymnase de la Sauvagère dans le 9e arrondissement. Les projets les plus nombreux concernent la section "éducation, enfance et jeunesse", avec plus de 50 projets tandis que la section "cadre de vie" est la moins fournie avec 22 propositions.

Dans cette catégorie, un projet à 600 000 € propose de rénover les toilettes des Halles Paul Bocuse, tandis que plusieurs propositions proposent d'améliorer l'éclairage dans plusieurs rues de la ville. À l'issues des votes, c'est bien le maire et son exécutif qui décideront des projets mis en oeuvre. L'enveloppe totale allouée au budget participatif s'élève à 12,5 millions d'euros.

Au désespoir de la rédaction, l'idée de remettre en eau la fontaine d'Ipoustéguy située place de la Comédie, qui fait bien peine à voir, n'a pas été retenue. Le projet d'embellissement des arches des voies ferrées le long de l'avenue Berthelot.