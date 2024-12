Plus de 1 000 idées ont été proposées pour la deuxième édition du budget participatif à Lyon. Lyon Capitale vous propose une sélection hautement subjective.

Après une première édition lancée en 2022 qui a donné lieu notamment à l'installation prochaine et controversée d'une oeuvre d'art temporaire sur la place Bellecour alors que les Lyonnais avaient voté pour une végétalisation du site, la seconde édition du budget participatif est lancée.

Et la date limite pour déposer des projets étant dépassée, l'heure est à un premier bilan alors que 1 149 propositions ont été déposées dans les neuf arrondissements de la cité. Pour cette deuxième édition, la mairie a alloué un budget de 12,5 millions d'euros pour réaliser les projets.

Si les services de la municipalité sont maintenant à l'oeuvre pour étudier les projets "techniquement et juridiquement" faisables, avant de les soumettre au vote du 5 mai au 15 juin prochain, Lyon Capitale vous propose un tour d'horizon des idées les plus pertinentes (désignées avec une subjectivité très assumée) et les plus farfelues.

Les idées les plus suivies et commentées

S'il n'est pas possible de "liker" ou voter pour une idée pour l'instant, les utilisateurs de la plateforme "oyé" peuvent choisir de "suivre" l'avancée d'une idée. Ainsi, le projet le plus suivi et le plus commenté est la "restauration du terrain de basket de l'école Albert Camus" située montée du Télégraphe dans le 5e arrondissement.

La deuxième projet le plus suivi est la végétalisation et l'apaisement de la rue Clément Marot dans le 7e arrondissement de Lyon. Une idée proposée notamment par l'association des parents d'élèves de l'école Notre-Dame des Anges qui souhaite "sécuriser les abords de l'école et des commerces pour les enfants venant seuls à l'école".

Enfin, le troisième projet le plus suivi est la rénovation de la piste d'athlétisme du vélodrome du parc de la Tête d'Or dans le 6e arrondissement. L'association Courir à Lyon souhaite que le revêtement bétonné soit remplacé par un revêtement dédié à la course et que le lieu soit ouvert à des clubs de running et d'athlétisme.

Les idées insolites

Parmi le millier d'idées proposées, certaines sont pour le moins insolites, parfois très ambitieuses. Un participant propose par exemple de créer "la première via ferrata urbaine du monde", en libre accès et gratuite. Et l'utilisateur propose de la mettre en place dans "un endroit phare de la ville", comme le centre des congrès de la cité internationale ou le musée des Confluences.

Dans le 8e arrondissement, un participant propose d'installer "un grand miroir" dans l'espace public pour permettre aux danseurs de s'exercer. Pas certain qu'il survive longtemps. Si l'utilisateur lit ces lignes, rendez-vous à l'hôtel de Métropole dont le parvis sert régulièrement de salle de danse grâce à ses fenêtres miroirs.

Enfin, une participante propose quant à elle d'installer des panneaux "souriez", "invitant les gens à sourire dans la rue et à se sourire les uns aux autres". Une bien belle idée en ces temps où les travaux et l'évolution des mobilités à Lyon crispent certains esprits.

La sélection de la rédaction

De son côté, la rédaction de Lyon Capitale approuve grandement l'idée de remettre en eau la fontaine d'Ipoustéguy située place de la Comédie, qui fait bien peine à voir.

Le projet d'embellissement des arches des voies ferrées situées tout le long de l'avenue Berthelot paraît également pertinent tant cet axe est hostile aux piétons, déjà condamnés à marcher entres des arbres et une bande cyclable, à côté de voitures roulant pour la plupart trop vite.

Enfin, la rédaction s'aligne sur la proposition de remise en lumière du bas des pentes de la Croix-Rousse et plus largement, de l'ensemble de la ville de Lyon, bien sombre, pour des économies non-évaluées.

