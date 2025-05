Laurent Wauquiez veut établir un "cordon sanitaire" autour de LFI

Laurent Wauquiez. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

L'ancien président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, a annoncé vouloir "établir un cordon sanitaire autour de LFI" dans une interview au JDD.

Le patron du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale Laurent Wauquiez, actuellement en campagne pour devenir le chef du parti, appelle dans le JDD "à établir un cordon sanitaire autour de LFI", accusant le mouvement de Jean-Luc Mélenchon de "menace pour la France".

Dans une interview mise en ligne samedi soir sur le site du JDD, le député de Haute-Loire et ancien président de la région Auvergne-Rhône-Alpes accuse La France insoumise d'avoir "instrumentalisé" l'assassinat d'un Malien dans une mosquée dans le Gard la semaine dernière et d'utiliser le terme islamophobie "pour flatter l'islamisme".

"Je n'ai aucun respect pour Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. Ils sont en rupture avec la République. C'est une menace pour la France: ils sont le parti de la destruction nationale, un cheval de Troie de l'islamisme", accuse l'ancien président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui demande donc aux "partis républicains" d'établir "un cordon sanitaire autour de LFI" en renonçant à tout accord politique avec la formation de gauche radicale.

Le Parti socialiste a déjà consommé sa rupture avec les Insoumis. Mais samedi, dans une interview au site Journal.info, le principal opposant à Olivier Faure, le maire de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol, candidat à la tête du parti, a réaffirmé qu'avec lui à la direction du PS, il n'y aurait pas d'alliance avec LFI en cas de prochaine dissolution.

Dans le JDD, Laurent Wauquiez, qui a décidé de montrer un visage très conservateur pour refaire son retard dans les sondages sur son concurrent pour la tête des LR, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, appelle également à "la création d'une commission d'enquête sur les liens entre La France insoumise et les réseaux islamistes". "Il règne dans notre pays une forme de privilège rouge: une tolérance médiatique et politique coupable vis-à-vis des dérives de l'extrême gauche et de ses accointances avec les islamistes", dénonce-t-il.