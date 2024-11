Budget : à Lyon, Grégory Doucet dénonce la "trahison républicaine" du gouvernement

Le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet a dénoncé jeudi 14 novembre les coupes budgétaires prévues par le gouvernement dans le budget des collectivités locales.

"Je vois dans ces coupes au delà d'une trahison républicaine, un aveuglement idéologique." En ouverture du conseil municipal de Lyon jeudi 14 novembre, le maire écologiste Grégory Doucet a tenu à "exprimer avec force" son "refus de voir les territoires transformés en variable d'ajustement", alors que le gouvernement prévoit des coupes budgétaires dans le budget des collectivités qui pourraient s'élever à 8,5 milliards d'euros.

Kimelfeld demande la tenue d'une conférence budgétaire

"C'est jusqu'à 25 millions d'euros de perte pour Lyon", a alerté Grégory Doucet, dénonçant "une attaque envers la démocratie locale". "C'est l'équivalent d'un an de budget des cantines et du périscolaire et deux ans de financement municipal des crèches publiques et associatives", a appuyé Gauthier Chapuis, co-président du groupe écologiste à la Ville de Lyon.

"Non seulement nous (les collectivités locales, Ndlr) ne sommes pas la cause du déficit, mais nous sommes un extraordinaire vivier de solutions", poursuit le maire. "Nous soutenons cette condamnation", a appuyé l'ancien président de la Métropole de Lyon, David Kimelfeld demandant au maire la tenue d'une "conférence budgétaire qui associerait l'ensemble des groupes de la majorité et de l'opposition pour partager les décisions qui seront prises en matière de réorientation budgétaire".

"Je suis d'accord avec vous sur ces dérives budgétaires depuis sept ans et la solidarité des collectivités doit avoir lieu", a indiqué le président du groupe Droite, centre et indépendant, Pierre Oliver, également conseiller régional, tout en déplorant le "matraquage fiscal" des députés du Nouveau front populaire juge-t-il.