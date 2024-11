Près de Lyon, cette commune se dote de 25 caméras de vidéo-protection d’ici à 2025 

La commune de Fontaines-sur-Saône, près de Lyon, déploiera en deux temps 25 caméras de vidéo-protection d’ici mars 2025, pour un budget de 400 000 euros.

D’ici mars 2025, la commune de Fontaines-sur-Saône va se doter de 25 caméras de vidéo-protection sur différents sites stratégiques de la ville, rapportent nos confrères du Progrès. Elle est la dernière commune du Val de Saône à franchir le pas. Les images enregistrées ne seront pas visionnées en direct, mais conservées afin que les gendarmes puissent les exploiter dans le cadre de leurs enquêtes.

Ce nouveau dispositif représente un investissement de 400 000 euros pour la commune et, à ce titre, la Métropole de Lyon, la Région Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que l’État ont été sollicités pour le financement. Les premiers raccordements électriques sont actuellement en cours de réalisation dans la rue Gambetta, rue Ampère et rue Curie, ainsi que sur la place de la Liberté et le quai Jean-Baptiste-Simon. Les premières caméras sont attendues d’ici la fin de l’année.