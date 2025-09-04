La Chaîne de l'Espoir recherche ses bénévoles lyonnais

Engagée dans l'accompagnement des enfants hospitalisés, l'ONG la Chaîne de l'Espoir recherche des bénévoles lyonnais pour parrainer de futurs patients.

La Chaîne de l'Espoir recherche ses prochains bénévoles à Lyon. Créée en 1944, l'association accompagne des enfants hospitalisés venus du monde entier, dans le but d'améliorer leur prise en charge et leur accès aux soins. Depuis trois ans, l'ONG suit notamment des enfants hospitalisés en longue durée au sein des Hospices Civils de Lyon et de l’Institut d’Hématologie et d’Oncologie Pédiatrique.

Chaque bénévole se verra attribuer un enfant dont il deviendra le parrain, ou la marraine soleil. Sa mission : accompagner physiquement et psychologiquement l'enfant lors de son processus de soin afin que ce dernier ne se sente pas seul.

Des entretiens de sélection auront lieu le 13 septembre prochain. Les bénévoles retenus devront ensuite participer à une formation obligatoire les 17 et 18 septembre prochains. Les intéressés sont invités à envoyer un mail à l'adresse : aeh-lyon@chainedelespoir.org ou à contacter le 06 60 19 36 44.

