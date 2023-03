À Lyon, l'Institut Lumière vous propose de jouer dans le remake du premier film de l'histoire

Le 19 mars, l'Institut Lumière organise une journée de tournage à Lyon pour permettre à ceux qui le souhaitent de jouer dans un remake du premier film de l'histoire du cinéma.

Comme chaque année, l'institut Lumière invite les Lyonnais à venir participer au tournage du remake du premier film de l'histoire du cinéma, Sortie d'usine, réalisé par Louis et Auguste Lumière le 19 mars 1895. Seul, entre amis ou en famille, ce remake de film est ouvert à tous et les Lyonnais. Les participants peuvent préparer des mises en scène et venir avec des costumes d'époque ou d'aujourd'hui.

Le tournage sera découpé en plusieurs sessions de 30 minutes, de 11 heures à 17h30 le 19 mars. Le "nouveau" film Sortie d'usine sera ensuite envoyé aux participants. Les places sont limitées et il est nécessaire de s'inscrire via le site dédié.