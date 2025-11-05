Actualité
un avocat, juge, au palais de justice
@Tim Douet

Braquage à 28 millions d'euros à Lyon : les six suspects placés en détention provisoire

  • par Loane Carpano

    • Lundi 3 novembre, les six malfaiteurs impliqués dans le braquage du laboratoire Pourquery ont été placés en détention provisoire.

    Quatre jours après le braquage à l'explosif du laboratoire Pourquery, situé dans le 7e arrondissement de Lyon, les six suspects interpellés le jour même ont été placés en détention provisoire lundi 2 novembre, indique le Progrès.

    Mise en examen pour les malfaiteurs

    A l'issue de leur garde à vue longue de quatre jours, les cinq malfaiteurs et leur complice ont finalement été mis en examen pour association de malfaiteurs, vol avec armes, vol avec violence, détention d’armes et d’explosifs, le tout en bande organisée, conformément aux réquisitions du parquet.

    Si la complice présumée dans l'affaire ne possédait aucun antécédent judiciaire, les quatre malfaiteurs avaient tous déjà écopé de peines dans le passé pour de violences aggravées, vols aggravés, trafic de stupéfiants, détention d’armes. Certains étaient par ailleurs mis en cause pour un vol ayant eu lieu début octobre, dont le préjudice est estimé à environ 350 000 euros, a précisé le procureur.

    Pour rappel, les braqueurs du laboratoire Pourquery étaient parvenus à emporter 306 kilos de métaux précieux, principalement de l'or. Il s'agissait de la quasi-intégralité du stock dont disposait le laboratoire spécialisé dans le traitement de métaux précieux. La justice estime ce butin à 28 millions d'euros.

    Lire aussi : Butin récupéré, arrestations : ce que l'on sait du braquage à l'explosif d'une raffinerie d'or à Lyon

