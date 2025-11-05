65 nouveaux artisans labellisés "fabriqués à Lyon et ses alentours 2026"

La Ville de Lyon a accordé le label "fabriqué à Lyon et ses alentours 2026" à 65 nouveaux artisans afin de reconnaître leur savoir-faire local.

Afin de mettre en valeur le savoir-faire lyonnais et les produits fabriqués localement, la Ville de Lyon valorise chaque année de nouveaux artisans et commerçants avec le label "fabriqué à Lyon et ses alentours". Dans ce sens, 65 nouveaux artisans ont reçu ce gage d’authenticité pour 2026 de la part du jury désigné, annonce la collectivité.

226 produits labellisés

Dans le détail, le label permet d’identifier les produits fabriqués dans un rayon de 20 km de la place Bellecour (2e arr.), qui témoignent "d’un certain savoir-faire traditionnel, technique, original ou innovant" et qui sont réalisés "avec une attention sur l’origine et l’économie des ressources (circuits-courts, économie circulaire, matériaux sobres…)", précise encore la Ville de Lyon.

Depuis sa création, le label a ainsi été délivré à 226 produits, dans 4 catégories différentes : mode et accessoires (80 labellisés), décoration et artisanat d’art (88 labellisés), produits manufacturés (19 labellisés) et produits alimentaire (39 labellisés).

Les Lyonnais ont également eu l’opportunité de voter pour leurs produits locaux préférés grâce au Prix des Lyonnais 2026. Parmi les 64 produits candidats cette année, 4 ont été plébiscités par les votants : BRU charcuterie, Jurie & Jarre, Dimanche Toujours et Anna Bauer Chaussures.

Lire aussi : Lyon : à la Croix-Rousse, les écologistes défendent des espaces publics "propices au commerce"