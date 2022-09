Bouchons entre les Monts-d’or et Vaise, la Métropole annonce une amélioration début octobre

Une semaine après le "cri d’alarme" du maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or au sujet des bouchons qui congestionnent les Monts-d’or jusqu’à Vaise, la Métropole de Lyon a tenté de calmer la grogne en se rendant sur place pour répondre aux critiques.

"Il est totalement incompréhensible de mettre plus d’une heure pour faire cinq kilomètres entre Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et la gare de Vaise", alertait il y a une semaine le maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or Patrick Guillot. Dans une pétition aux airs de lettre ouverte adressée à la Métropole de Lyon, l’élu des Monts-d’or déplorait un "problème récurrent" qui "empire de jour en jour allant même ces derniers temps jusqu’à retarder l’arrivée en classe des élèves et étudiants scolarisés à Lyon. Les transports en commun et lignes scolaires sont, comme les particuliers, bloqués dans les bouchons et incapables de respecter leurs horaires".

"Un cri d’alarme" que la Métropole de Lyon semble avoir finalement entendu puisque jeudi 22 septembre, peu avant 10 heures et alors que les bouchons dans le secteur incriminé commençaient seulement à se résorber après l’heure de pointe, le vice-président de la collectivité en charge de la voirie, Fabien Bagnon, tentait d’apaiser la grogne en annonçant une amélioration prochaine. "On aura une amélioration dans une dizaine de jours", promet Fabien Bagnon.

Des retards de travaux ont aggravé la congestion

Par ailleurs, l’élu explique que si la situation s’est dégradée depuis la rentrée c’est à cause du retard pris pendant l’été sur les travaux menés dans le secteur pour améliorer la performance des transports en commun. "Il y a une congestion importante en raison du décalage des travaux qui devaient se dérouler pendant l’été, mais qui ont débordé sur la rentrée en raison de la canicule", justifie le vice-président de la Métropole.

En réduisant à une voie la circulation des voitures depuis le carrefour de Rochecardon jusqu’au croisement de la rue de Saint-Cyr et de la rue Mouilard, la collectivité va pouvoir créer sur 700 m une voie exclusivement réservée aux bus pour relier le pôle multimodal de la gare de Vaise aux Monts-d’or et ainsi proposer une "alternative performante à la voiture". Un chantier couplé à d’autres aménagements piétons et de végétalisation dans le 9e arrondissement qui aura coûté 1,6 million d’euros à la Métropole de Lyon. "Une fois la fin des travaux on aura vraiment améliorée la performance des transports en commun et cela incitera les usagers à les utilisées", assure Fabien Bagnon.

Favoriser le report modal sur le bus

Restera ensuite aux usagers à s’en saisir, mais l’élu écologiste semble confiant sur le sujet alors que la collectivité travaille avec le Sytral pour renforcer l’offre des bus qui effectuent la liaison entre les Monts-d’or et Vaise, soit les lignes 20-22-23-2-71. L’opération pourrait toutefois prendre du temps en raison du manque de conducteurs et des difficultés rencontrées actuellement par le Sytral pour recruter.

"Le 3 octobre au matin le couloir de bus sera fonctionnel et ouvert jusqu’au pôle multimodal", Fabien Bagnon, vice-président de la Métropole en charge de la voirie

En pointe sur le sujet qui "pénalise aussi les habitants du 9e", la maire écologiste de l’arrondissement Anne Braibant insiste sur le besoin "d’avancer sur les changements de comportements. Il faut aussi que les automobilistes fassent l’effort d’abandonner leur véhicule certains jours ou de partager l’espace avec les autres modes en faisant du covoiturage". Les prochains mois permettront de dire si les aménagements effectués permettent une amélioration de la circulation, alors que les services de la Métropole de Lyon évoquent un gain de 15 secondes sur le temps de trajet des bus grâce à ce nouveau couloir de bus de 700 m.