Des militants écologistes vont diffuser un produit malodorant dans des magasins de la fast-fashion à Lyon pour le black friday.

À la mi-juin, leur action avait fait du bruit, alors ils remettent le couvert. Des activistes d'Extinction rébellion "vont mener une action olfactive visant à vider et donc sanctionner économiquement les magasins de la fast-fashion pendant la période du Black friday", indique le collectif dans un communiqué diffusé mardi 19 novembre. Concrètement, les militants vont s'introduire dans les grandes enseignes de Lyon pour y répandre un "produit malodorant dans les rayons et dégouter les acheteurs et acheteuses".

"Pour qu’une législation ambitieuse sur la fast-fashion émerge"

"Le Black Friday est un rendez-vous annuel pour l’ensemble des enseignes de fast-fashion. Il lance la saison de Noël qui concentre plus de 10% des ventes annuelles de vêtements en France. Les activistes ont donc choisi d’attirer l’œil sur l’envers du décor de ce « vendredi noir » pour qu’une législation ambitieuse sur la fast-fashion émerge pour encadrer tout le secteur en incluant la vente en ligne", explique Extinction rébellion.

Le collectif demande ainsi la mise en place de "mesures permettant de réduire significativement le nombre de vêtements mis sur le marché en France et en Europe d'ici 2030" et "la transparence des marques sur leurs impacts et un engagement à réduire leur production". Samedi 15 juin 2024, près de 100 militants écologistes avait déjà déversé un produit au sein du centre commercial Westfield la Part-Dieu rendant l’atmosphère "nauséabonde" pour "dénoncer la fast fashion".

