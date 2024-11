Suite à l'agression subie par l'ex-animatrice Cécile Siméone à Sainte-Foy-Lès-Lyon, l'ancien président de l'OL Jean-Michel Aulas n'a pas hésité à partager son opinion sur la plateforme X.

Le 16 novembre dernier, l'ex-présentatrice méteo de Canal +, Cécile Siméone avait partagé en story Instagram s'être faite frappée par un cycliste lyonnais alors qu'elle était au volant de sa voiture. Une annonce dans laquelle celle-ci avait dénoncé "une cohabitation défaillante entre les usagers de la route."

Suite à cet inciden, l'ancien président de l'OL Jean-Michel Aulas n'a pas hésité à partager son opinion, réagissant à un post du Progrès, dénonçant alors "un incident très symptomatique de ce qui se passe à Lyon en matière de sécurité". Un tweet dans lequel il a également déploré un "manque d’analyse et de concertation dans les décisions liées á la circulation et la protection des commerçants et conducteurs de voitures démunis devant ces changements non régulés.

@ville de lyon cet incident est très symptomatique de ce qui se passe á Lyon en matière d sécurité,le manque d’analyse et dconcertation ds les décisions liées á la circulation et la protection d nos commerçants et conducteurs d voitures démunis devant ces changements non régulés — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) November 18, 2024

