Ce n’est pas la première fois que des militants d’Extinction Rebellion réalisent ce type d’actions. Près de 100 militants écologistes ont, ce samedi, déversé un produit au sein du centre commercial Westfield la Part-Dieu rendant l’atmosphère "nauséabonde" pour "dénoncer la fast fashion", comme ils l’ont revendiqué sur X (ex-Twitter).

En plus du produit déversé, des militants ont également déployé plusieurs banderoles dans le centre commercial, mais également à l’extérieur, sur lesquelles était écrit "la fast-fashion c’est terminé" ou "la fast fashion ça pue." Toujours sur X, le groupe Extinction Rebellion justifie son acte en affirmant que "les centres commerciaux de la chaîne Westfield font usage des outils de l’entreprise Digeiz pour suivre les clients en continu et analyser leurs comportements d’achat, et pour les pousser à consommer."

